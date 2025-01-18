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Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Украина, Суббота 18 января 2025 17:29
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Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Правоохранители установили, что руководителем вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности.

Завербованного агента перевели в "режим ожидания" и "расконсервировали" его после начала полномасштабной войны через сообщение в мессенджере.

Он сразу получил указание на создание агентурной сети. Задачей этой группировки был сбор информации о местах базирования и маршрутах передвижения украинских войск и их грузов, а также наведение по ним ракетных и дроновых атак рашистов.

Как оказалось, к работе на врага резидент привлек своих знакомых:

  • харьковчанина, который после мобилизации оставил воинскую часть, а до этого 10 лет работал на "Укрзализныце",
  • водителя международных автоперевозок.

Задачей дезертира было отслеживать движение военных эшелонов ВСУ, а водителя - под видом рабочих поездок - сливать координаты блокпостов и подразделений Сил обороны.

Кроме того, установлено, что к деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.

Руководитель агентурной группы получал от приспешников "нужные" геолокации, обобщал их и передавал "отчеты" своему российскому куратору.

По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентуры и задержали ее резидента в Киеве. Одновременно в Харькове был задержан агент-дезертир.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ. Также обнаружено огнестрельное оружие, которое передано на экспертизу.

Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным и двум родственникам руководителя вражеской ячейки о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным и сообщение о подозрении третьему участнику группы - водителю международных рейсов, который скрывается за границей.

Злоумышленникам грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее сегодня правоохранители сообщили о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева. Он принял решение в интересах Минобороны России.

Подробнее об этом деле можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме судьи, 18 января ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Вадиму Новинскому.

В то же время, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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