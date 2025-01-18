Наводили удары по Киеву и Харьковской области. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ. Злоумышленники шпионили за локациями Сил обороны и корректировали воздушные удары Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители установили, что руководителем вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности.
Завербованного агента перевели в "режим ожидания" и "расконсервировали" его после начала полномасштабной войны через сообщение в мессенджере.
Он сразу получил указание на создание агентурной сети. Задачей этой группировки был сбор информации о местах базирования и маршрутах передвижения украинских войск и их грузов, а также наведение по ним ракетных и дроновых атак рашистов.
Как оказалось, к работе на врага резидент привлек своих знакомых:
- харьковчанина, который после мобилизации оставил воинскую часть, а до этого 10 лет работал на "Укрзализныце",
- водителя международных автоперевозок.
Задачей дезертира было отслеживать движение военных эшелонов ВСУ, а водителя - под видом рабочих поездок - сливать координаты блокпостов и подразделений Сил обороны.
Кроме того, установлено, что к деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.
Руководитель агентурной группы получал от приспешников "нужные" геолокации, обобщал их и передавал "отчеты" своему российскому куратору.
По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентуры и задержали ее резидента в Киеве. Одновременно в Харькове был задержан агент-дезертир.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ. Также обнаружено огнестрельное оружие, которое передано на экспертизу.
Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным и двум родственникам руководителя вражеской ячейки о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным и сообщение о подозрении третьему участнику группы - водителю международных рейсов, который скрывается за границей.
Злоумышленникам грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что ранее сегодня правоохранители сообщили о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева. Он принял решение в интересах Минобороны России.
Подробнее об этом деле можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме судьи, 18 января ГБР и СБУ сообщили о подозрении олигарху Вадиму Новинскому.
В то же время, сегодня утром СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.
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