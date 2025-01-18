На фронте за сутки почти 90 боев, более трети на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 18 января, на фронте с начала суток произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:
- Тимофеевка Харьковской области;
- Железный Мост Черниговской области;
- Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка подверглась удару КАБом.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек. На Марково враг сбросил два КАБа.
На Торецком направлении произошло 16 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются
На Новопавловском направлениизахватчики атаковали 12 раз вблизи Большой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.
На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.
Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили пять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил.
Напомним, что за сутки, с 17 на 18 января, армия РФ потеряла на фронте 1340 военных. Общие боевые потери врага в личном составе с 24 февраля 2022 года составляют 817 160 человек.
Также Силы обороны Украины уничтожили за последние сутки 13 ББМ, 21 артсистему и 69 единиц автотехники.
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