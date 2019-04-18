Активісти вимагають притягнути до відповідальності податківця Кавиліна

Фото: Олексій Кавилін (zp.sfs.gov.ua)

Активісти заявили про шахрайство з боку Кавиліна

Податківця Олексія Кавиліна потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за участь у можливих фінансових махінаціях і приховування свого майнового статусу в декларації чиновника і кандидата на посаду глави Державної фіскальної служби (ДФС). Про це активісти заявили в ході прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

"Розслідування махінацій податківця Кавиліна з'явилося в ЗМІ більше двох місяців тому. З цього часу жоден з правоохоронних органів не зміг належним чином перевірити ці факти. Більш того, він висунув свою кандидатуру на пост глави ДФС, що є зухвалим викликом громадянському суспільству України. Ми вимагаємо від правоохоронних органів ретельного розслідування та, у випадку підтвердження фактів шахрайства, притягнення чиновника до кримінальної відповідальності", - заявив голова ГО "Українська координаційна рада" Андрій Хома.

Раніше в статті "Чим заробляє на життя топ-податківець Олексій Кавилін" журналісти писали про компанію з російською реєстрацією "Сімейний капітал", що функціонує на непідконтрольній Україні території АР Крим як фінансова піраміда. За даними авторів, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства, компанія може відмивати кошти на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Кавиліна.

Активісти також оприлюднили факти надання чиновником недостовірної інформації щодо свого майнового стану шляхом приховування стану Олександри Євгенівни Червоненко - особи, що є співмешканкою декларанта.

"У декларації кандидата на головний пост в ДФС не вказані ні численні об'єкти нерухомого майна пані Червоненко, ні належні їй дюжина торгових марок, свідоцтва на які дійсні. Ми звернули особливу увагу на цей факт НАЗК і вимагаємо ретельного розслідування", - зазначив заступник голови ГО "Антикорупційне бюро в Україні" Ігор Куриленко.

Як відомо, Кавилін народився 1984 році в м. Кемерово, РФ. У Львівському національному університеті ім. Івана Франка отримав ступінь кандидата політичних наук. З 2014 року працював начальником ГУ ДФС Запорізької обл. З 2018 року - начальником ГУ ДФС Київської обл.

Повідомлялося, що він є співзасновником ГО "Молодь за віру, за європейську Україну" та співзасновником ТОВ "КАД-Медіа", яка є видавцем журналу "АгроПРО". Обидва заклади розташовані в одному офісі з українським підрозділом скандальної компанії "Сімейний капітал".

За даними ЗМІ, Кавилін контролює ГО "Інститут податкових реформ", який очолює Олена Хотенко - голова київської обласної ради "Асоціації платників податків України". До 2017 року вона була заступником Олексія Кавиліна в ДФС Запорізької і Київської обл. Ця громадська організація також була розташована за загальною з компанією "Сімейний капітал" адресою.