На фронте зафиксировано рекордное число боев, враг давит в Донецкой области, - Генштаб

С начала суток 14 декабря на фронте произошло 276 боевых столкновений. Войска россиян штурмуют позиции Сил обороны на трех направлениях в Донецкой области и активизировали бои в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 51 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 70 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и более четырех тысяч раз обстреляли позиции наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник один раз напрасно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили три вражеские атаки.

На Лиманском направлении захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбивали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часового Яра. Силы обороны успешно отбили атаку захватчиков.

На Торецком направлении россияне десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений у населенного пункта Торецк. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. К тому же враг нанес авиаудары шестью управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новоеленовка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, были обезврежены свыше 400 оккупантов, из них 160 - безвозвратно. Также уничтожена одна боевая бронированная машина, 7 единиц автомобильной техники и три мотоцикла. К тому же поврежден один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Сонцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Гановка и Успеновка. Тридцать четыре боестолкновения завершены, восемь - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 33 оккупанта. Также уничтожен один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль. К тому же существенно повреждены два танка и три боевые бронированные машины врага.

На Времовском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка. Вместе с тем сбросил в районе Темировки управляемую авиационную бомбу, а населенный пункт Новополь подвергся ударам штурмовой авиации.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами села Малая Токмачка и Роботино.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Курском направлении с начала суток произошло 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб и совершил 348 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.