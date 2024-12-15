На фронте в Украине установлен антирекорд по количеству атак. Сводка от Генштаба

За сутки, 14 декабря, на фронте в Украине установлен антирекорд по количеству атак. Украинские военные насчитали 292 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

"За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 292 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Самые "горячие" направления

По данным Генштаба, больше всего оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском, Северском и Курском направлениях. А именно:

Украинские защитники отбили 52 вражеских атаки различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленевка. В то же время противник наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.

в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленевка. В то же время противник наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка. За прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении . Силами обороны Украины отражено 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового.

. Силами обороны Украины отражено 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового. На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 57 боестолкновений, кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, и совершил 380 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям ВСУ.

Ситуация на других участках фронта

Применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию на Харьковском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

По уточненной информации на Купянском направлении за сутки оккупанты совершили три атаки. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Лозовой.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 15 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Часов Яр.

Активно применяя бомбардировочную авиацию недалеко от населенного пункта Торецк, враг совершил 5 тщетных попыток подвинуть ВСУ с занимаемых позиций.

Враг также активно применял авиацию на Времевском направлении, на котором ВСУ отбили 37 атак оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Большая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка, Новопавловка и Роботино подверглись ударам 15 авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по району Николаевки на Приднепровском направлении. Кроме этого, совершил три штурма позиций ВСУ, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.