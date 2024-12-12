Отказываться или нет? Можно ли есть бананы при похудении

Самыми популярными являются желтые бананы, которые в незрелом состоянии имеют зеленую кожуру и не очень сладкие. Для сладкой выпечки идеально подходит перезревший банан с желтой кожурой, украшенной коричневыми пятнами. Очень спелые бананы мягкие и невероятно сладкие. Мякоть банана кремовая, мучная, сладкая и очень сытная.

Можно ли есть бананы на диете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Сколько калорий в банане

Банан считается высококалорийным фруктом. В 100 граммах содержится 89 ккал, 23 г углеводов (половина из них простые углеводы), 1,1 г белков и 0,3 г жиров. Содержание клетчатки более 2 граммов. Один средний очищенный банан весит около 120 граммов и обеспечивает примерно 107 ккал.

Бананы, как и фрукты, достаточно калорийны, о чем стоит помнить, заботясь о своей фигуре или желая похудеть. Это не значит, что от них нужно отказаться - употреблять их можно, но в ограниченных количествах. Вместо большого куска лучше выбрать маленький или использовать половину фрукта, а вторую оставить на следующий день.

В сушеных бананах еще больше килокалорий, ведь в 100 граммах их содержится аж 538 ккал! Они часто входят в состав мюсли, но они не являются полезным элементом. Сушеные бананы - это фактически жареные кусочки фруктов, поэтому они содержат много жира. Его содержание в 100 граммах составляет до 31 грамма, что является результатом производственного процесса. Сушеные бананы не полезны для здоровья, и диетологи не считают их полезной и питательной закуской.

Пищевая ценность банана

Банан - фрукт с высокой пищевой ценностью. Он обеспечивает ценные питательные вещества в виде витаминов, микроэлементов и клетчатки. Несмотря на их высокую калорийность, стоит включить эти фрукты в свой рацион и есть их даже каждый день.

Бананы являются источником легкоусвояемых углеводов, то есть простых сахаров. Они очень питательны и сытны, поскольку содержат много пищевых волокон в виде пектина. Бананы содержат витамин С (8,7 мг на 100 г), который участвует в процессах синтеза коллагена и укрепляет иммунитет.

Содержит небольшое количество витаминов группы В, которые участвуют в обмене углеводов, белков и жиров и поддерживают нервную систему. Мякоть сладкого банана содержит много: калия (358 мг на 100 г) и магния (27 мг на 100 г), а также небольшое количество фосфора (22 мг на 100 г), кальция (5 мг на 100 г), железа (0,4 мг).

Целебные свойства бананов

Бананы - самый популярный фрукт среди любителей интенсивных физических упражнений. Велосипедисты или бегуны любят использовать этот легкий источник энергии во время тренировок или соревнований.

Бананы содержат простые углеводы, которые легко усваиваются пищеварительным трактом и попадают в кровь всего за 15 минут, повышая уровень глюкозы. Таким образом, они позволяют продолжать требовать физических нагрузок. Этот плод содержит много калия.

Калий необходим для поддержания надлежащего функционирования сердца и мышц, а также для поддержания нормального артериального давления. По этой причине бананы стоит включать в рацион людям, страдающим гипертонией и проблемами сердца. Бананы также обладают антиатеросклерозными свойствами, что является следствием, среди прочего, от содержания пектина, то есть гелеобразующей фракции пищевых волокон.

Бананы помогают снизить уровень общего холестерина в крови. В то же время они повышают уровень "хорошего" холестерина, то есть ЛПВП. Это не впечатляющий эффект, но он, безусловно, полезен.

Употребление бананов может снизить риск рака почек и других видов рака, включая рак толстой кишки. Это связано с ценными ингредиентами, содержащимися в этих фруктах, и содержанием клетчатки.