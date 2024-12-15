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В Грозном прогремели взрывы, город атакуют дроны

Воскресенье 15 декабря 2024 07:34
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В Грозном прогремели взрывы, город атакуют дроны Фото: ударные беспилотники снова атакуют Грозный (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Niyso и Exilenova+.

Взрывы прогремели около 7:00 по Киеву. В районе города упали "около 2 дронов".

По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.

Всего в городе прогремели четыре взрыва.

Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.

"До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, но они ничего не смогли сделать", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что дрон атаковал базу ОМОНа.

Атаки беспилотников по Грозному

В ночь на 12 декабря ударные дроны атаковали здание второго полка МВД в Грозном.

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что БпЛА якобы сбила ПВО, но из-за падения обломков, в помещении произошел пожар. Он обвинил в атаке Украину и пообещал отомстить.

Также беспилотники атаковали полк спецназа Кадырова 4 декабря. В результате прилетов были раненые среди местных жителей.

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