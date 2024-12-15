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Украинцев предупредили об отключении света не по графику в одной из областей

Ровно, Воскресенье 15 декабря 2024 09:56
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Украинцев предупредили об отключении света не по графику в одной из областей Фото: в Ровенской области будут действовать отключения света не по графику 15 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области энергетики будут проводить работы по стабилизации энергосистемы. Поэтому в регионе будут действовать отключения света не по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

"С 11:00 до 14:00 в Ровно состоится отключение света вне графика", - рассказал он.

В частности, по данным главы ОВА, полностью или частично будут отключены от электроснабжения более 60 улиц. А именно: Стельмаха, Видинская, Бандеры, Энергетиков, микрорайоны Новый Двор, Красные горы, в районе Счастливом.

Также отключения применят к селам, расположенным неподалеку от Ровно - Колоденка, Порозовое, Тайкуры, Корнин, Белая Криница, Глинки.

"Прошу с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. Ее цель - улучшить электроснабжение в дома жителей области", - обратился Коваль.

Отключения света в Украине

13 декабря Россия массировано обстреляла энергетику Украины, выпустив почти 300 целей - как ракет, так и дронов. Соседняя Польша даже поднимала авиацию из-за атаки РФ по Украине.

Основной удар на себя приняли объекты энергетики. В связи с этим в Украине ввели аварийные отключения света. К примеру, экстренные отключения света в Одессе отменили только 14 декабря. Ограничения в регионе ввели сразу после атаки РФ 13 декабря.

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