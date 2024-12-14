"Черноморец" уступил "Заре" и упал в зону вылета в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Заря" - "Черноморец" - 2:1

Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 - Янаков, 81

"Заря" добилась успеха очень быстро. Уже на 9-й минуте капитан луганчан Будковский принял мяч в штрафной соперников, отбросил назад Мичину, а тот попал в дальний угол.

Казалось, после этого одесситы должны были бы броситься вперед. Но нет. "Заря", получив шаткий задел, контролировала игру, не позволяя сопернику создать что-то в атаке. В конце тайма тот же Мичин имел прекрасную возможность удвоить счет, но мяч после его удара прошел чуть выше левой девятки ворот.

Забей Мичин второй гол, и судьба матча фактически была бы решена. А так интрига держалась до самого завершения противостояния.

В последние 20 минут тренер одесситов Александр Бабич пошел ва-банк, бросив в бой почти всех атакующих исполнителей, которые были у него в резерве. И это сработало. Сначала возник супермомент на 70-й минуте, когда Ермаков промахнулся в ситуации, когда не забить было труднее, чем поразить ворота.

А через десять минут замены Бабича сработали на все сто. Шевцов с Янаковым, которые вошли в игру со скамейки, разыграли стенку в штрафной "Зари" и последний точным выстрелом поразил ворота. В оставшееся время "Черноморец" был ближе к тому, чтобы выиграть матч. Но сам пропустил уже в компенсированные минуты. Башич ударом из-за пределов штрафной похоронил все надежды одесситов.

Подопечные Бабича уступили в шестом поединке подряд и, имея 12 очков, опустились на 14-е место. "Заря" с 22-мя баллами уходит на каникулы восьмой.