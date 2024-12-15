ua en ru
Вс, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Вражеская ИПСО. В Запорожье опровергли слухи о наступлении россиян на город

Запорожье, Воскресенье 15 декабря 2024 10:31
UA EN RU
Вражеская ИПСО. В Запорожье опровергли слухи о наступлении россиян на город Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье опровергли слухи о якобы возможном наступлении российских войск на город. Местные власти назвали подобные разговоры российской ИПСО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова во время брифинга.

"Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, вот сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре - наступление на Запорожье, в ноябре - вот они уже ушли, а в декабре - все, собираем чемоданы. Это все - ИПСО, но на которую общество реагирует", - сказал он.

Федоров добавил, что в поселке Камышеваха, который находится в 20 км от фронта, сознательно не начали строительство подземной школы. По его словам, такое решение приняли во избежание ложных оценок ситуации.

"... чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно мы будем оттуда возить детей", - пояснил глава Запорожской ОГА.

Что этому предшествовало

Осенью в сети появилась информация о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Также сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.

В ноябре в Силах обороны сообщили, что российские оккупанты активизировались в Запорожской области. Однако, по словам военных, у врага недостаточно сил для большого наступления.

По данным источников РБК-Украина, начало операции оккупантов в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Время со светом увеличится. Энергетики объяснили, как будут действовать новые графики
Время со светом увеличится. Энергетики объяснили, как будут действовать новые графики
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных