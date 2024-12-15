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Тройное ДТП с погибшими под Львовом: в полиции рассказали новые подробности (фото)

Львов, Воскресенье 15 декабря 2024 13:43
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Тройное ДТП с погибшими под Львовом: в полиции рассказали новые подробности (фото) Фото: появились новые подробности тройного смертельного ДТП под Львовом 15 декабря (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

Водитель, который устроил тройное ДТП под Львовом 15 декабря, где погибли семь человек, сначала скрылся с места аварии. Но его уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Водитель легковушки скрылся с места, оставив свое авто и пострадавших. Предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком", - рассказал он.

Далее, по данным Белошицкого, грузовик стал неуправляемым и въехал в микроавтобус.

"В результате этого - 7 погибших, трех человек госпитализировали. Водителя BMW уже задержали. Досудебное расследование продолжается", - отметил полицейский.

Новые фото с места ДТП под Львовом 15 декабря (facebook.com/lvivpolice)

Как сообщалось, 15 декабря под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали.

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