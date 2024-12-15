ВСУ восстановили позиции под Волчанском, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции под Волчанском. Вместе с тем на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Работино, а также в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 15 декабря отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что россияне продвинулись во время усиленного механизированного штурма к востоку от Любимовки (к юго-востоку от Коренево).

В украинской бригаде, которая отражала штурм, сообщили, что во время штурма ВСУ уничтожили 6 российских БТРов.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что войска РФ немного продвинулись на восток от Куриловки (к югу от Суджи).

Офицер украинской бригады, которая действовала на Курском направлении, сообщил, что бойцы ВСУ 12 декабря отбили еще один усиленный механизированный штурм врага в неустановленном районе Курской области.

Офицер ВСУ также сообщил, что в Курской области войска РФ наступают отрядами по 10-12 солдат.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска пересекли реку Псел возле Куриловки, продвинулись на север от Мартыновки и наступают на восток от Новоивановки и вблизи Дарьино. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер заявил, что ВСУ контратакуют в неопределенных районах Курской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 14 декабря неизвестные лица подожгли самолет Су-30 на военном аэродроме вблизи Крымска Краснодарского края, а 13 декабря вблизи Краснодара вывели из строя три локомотива.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины продвинулись на севере Харьковской области в течение последних нескольких недель.

Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись в южной части Глубокого, но это продвижение не является недавним и, вероятно, произошло в течение последних нескольких недель, говорится в отчете.

Операция РФ №2 - Луганская область

14 декабря российские захватчики продолжали наступать на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись в северной части Лозовой, хотя в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов 13 декабря заявил, что бригада ВСУ, которая действует на Лиманском направлении, отметила, что оккупанты начали вести штурм отрядами по 10-15 солдат, а не группами по 2-3 человека.

Войска РФ продолжали атаковать возле Колесниковки, Богуславки, Загрызово, Первомайского, Надежды, Копанки, Лозовой, Зеленого Гая, Шейковки, Чернещины, Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского, Заречного, Григорьевки и Дибровы 13 и 14 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 13 и 14 декабря продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, но не продвинулись

Войска РФ 14 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но также не продвинулись.

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы вытеснили ВСУ с дополнительных участков огнеупорного завода в центре Часового Яра, а украинские силы отступили с некоторых позиций в других местах в центре Часового Яра и на окраинах н.п., но в ISW не фиксировали подтверждения.

13 и 14 декабря российские захватчики продолжали наступление в самом Часовом Яру и Ступочках.

Войска РФ недавно продвинулись в центре Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в центре Торецка, и российский блогер утверждал, что путинские войска стремятся закрепиться в районе рынка.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись дальше на северо-запад вдоль 3-го Майского переулка, приближаясь к породному отвалу рядом с шахтой № 10 в центре Торецка.

13 и 14 декабря российские оккупанты продолжали штурмовые действия в Торецке, возле Делиевки и Крымского.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что враг сосредотачивает личный состав для штурма пехоты в подвалах и разрушенных зданиях в Торецке, чтобы избежать обнаружения со стороны ВСУ и артиллерийского огня.

Спикер ОТГ "Хортица" ВСУ полковник Назар Волошин 13 декабря заявил, что украинские воины имеют артиллерийское преимущество на отдельных неопределенных участках фронта 1,5 к 1 или 3 к 1.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись в западной части с. Шевченко (к югу от Покровска) и в южной части с. Новотроицкое (к юго-западу от Покровска).

Российские захватчики вели наступательные действия в районе Миролюбовки, Луча, возле Сухого Яра, Лисовки, Даченского, Шевченко, Зеленого, Нового Труда, Пушкино, в районе Новооленевки и Песчаное 13 и 14 декабря.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали возле Новотроицкого и Шевченко.

Заместитель командира отряда беспилотников ВСУ, который действовал на Покровском направлении, заявил, что военное командование РФ на первую волну штурма отправляет наименее подготовленных солдат, а затем - более подготовленных профессиональных кадров.

Военнослужащий ВСУ, который действует на Покровском направлении, заявил, что оккупанты полагаются на операции беспилотников и пехоты, чтобы компенсировать недостаточное количество техники и бронетехники на этом направлении, и используют небольшие группы пехоты для зондирования украинской обороны.

Войска РФ недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись к зданию городского совета по улице Мечникова в западной части города.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись в направлении Славянки и к Шевченко, но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Войска РФ наступали под самым Курахово, возле Солнцевки, Зари, Старых Тернов, Дачного и Дальнего 13 и 14 декабря.

Глава "ДНРовцев" Денис Пушилин заявил, что войска РФ вечером 13 декабря якобы отбили украинский ракетный удар по Донецку, но осколки сбитых ракет повредили жилые дома в Киевском районе. Эксперты ISW не фиксировали дополнительные сообщения о вероятном украинском ракетном ударе.

Войска РФ 14 декабря продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали в районе Елизаветовки и Веселого Гая, возле Ганновки, Успеновки, Трудового, Константинопольского и Сухих Ял 13 и 14 декабря.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ почти полностью захватили Успеновку, но ситуация в западной части населенного пункта остается неясной.

Российские источники рассказывали, что путинские войска подняли триколор в Елизаветовке и заняли позиции в населенном пункте.

Офицер украинской бригады, которая действовала вблизи Успеновки, заявил, что оккупанты используют другую тактику нападения, сначала отправляя небольшие группы на мотоциклах для штурма, а на следующий день - бросают в штурм большие колонны бронетехники.

14 декабря российские захватчики продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Сторожевого и Нескучного, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ наступали в районе Раздольного, возле Новых Комаров, Благодатного, Сторожевого, Нескучного, Новодаровки и Новополя 13 и 14 декабря.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле Большой Новоселки.

Российские блогеры утверждали, что недавно возобновились бои в Новом Комаре после отступления войск РФ из этого населенного пункта 7 декабря.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись в западной части Запорожской области в районе Орехова. Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что захватчики продвинулись на северо-восток от Нестерянки.

13 и 14 декабря войска РФ продолжали атаки на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте уже произошло 276 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики интенсивно штурмовали позиции украинских защитников на трех направлениях в Донецкой области, и рассказали об активных боях в Курской области.