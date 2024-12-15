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В ВСУ не исключают, что Россия может бросить солдат КНДР на восток Украины

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 11:34
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В ВСУ не исключают, что Россия может бросить солдат КНДР на восток Украины Фото: в ВСУ не исключают привлечения солдат КНДР к боям на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне могут бросить солдат Северной Кореи в бои на востоке Украины. Оккупанты могут пойти на такой шаг из-за значительных потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне начали бросать солдат Северной Кореи в бои в сводных подразделениях. Однако пока Силы обороны не располагают информацией о привлечении военных КНДР к боевым действиям на востоке Украины.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях", - отметил Волошин.

По словам спикера, украинские защитники готовы дать отпор северокорейским солдатам и, как и российских захватчиков, их будут уничтожать.

Солдаты КНДР уже воюют

Напомним, в субботу, 14 декабря, украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области.

В тот же день вечером президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные уже участвуют в боях в Курской области. По его словам, Украина располагает информацией о возможном применении солдат КНДР и на других участках фронта.

По данным ГУР, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским солдатами подразделений по состоянию на 14 декабря составляют около 200 военнослужащих.

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