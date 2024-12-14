Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок дальнобойного оружия Украине. Он аргументирует это необходимостью избежать конфликта между НАТО и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv .

На конференции делегатов Бранденбургской СДПГ в Потсдаме Шольц подчеркнул, что пол его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины. В то ж время, он по-прежнему считает, что поставка дальнобойного оружия было бы ошибкой.

"Тем не менее я по-прежнему убежден, что будет ошибкой, если дальнобойное оружие, которое мы бы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов в российской глубинке, или если мы будем поставлять оружие, способное сделать именно это", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что конфликт между НАТО и Россией более быть предотвращен любой ценой.

"И если никто, кроме нас, не обладает силой разума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", - резюмировал он.