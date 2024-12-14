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Свет будут отключать в одну-две очереди: "Укрэнерго" дало график на 15 декабря

Украина, Суббота 14 декабря 2024 19:28
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Свет будут отключать в одну-две очереди: "Укрэнерго" дало график на 15 декабря Фото: свет в Украине будут выключать и 15 декабря (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине завтра, 15 декабря, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в одну-две очереди в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 15 декабря, время применения и объем ограничений для потребителей будут отличаться. В частности для бытовых потребителей:

  • 08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
  • 14:00 - 17:00 - две очереди отключений;
  • 17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 08:00 до 22:00.

Причина введения ограничений неизменна, а именно повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в течение двух последних месяцев.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в компании.

Отключение света в Украине

Заметим, что в последние месяцы Россия снова наносила значительные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, что вчера, 13 декабря, РФ нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по энергетике Украины. Было сразу запущено крылатые ракеты, баллистику и дроны. В западных регионах было зафиксировано попадание, а по территории Украины усилили графики отключений света.

Подробнее о последствиях атаки, можно узнать в материале РБК-Украина.

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