ua en ru
Сб, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Хезболла" потеряла маршрут поставок вооружений через Сирию

Суббота 14 декабря 2024 21:45
UA EN RU
"Хезболла" потеряла маршрут поставок вооружений через Сирию Фото: в группировке не исключают, что маршрут может вернутся (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" лишилась пути снабжения вооружением через Сирию. Это случилось после падения режима диктатора Башара Асада в результате масштабного наступления повстанцев.

Об этом заявил глава "Хезболлы" Наим Касем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Да, на данном этапе "Хезболла" потеряла маршрут поставок военных грузов через Сирию, но эта потеря - лишь часть работы сопротивления. Может прийти новый режим, и этот маршрут вернется в нормальное русло, и мы сможем искать другие пути", - сказал он.

Это был первый комментарий главаря ливанской группировки после свержения сирийского диктатора. При этом, в ходе своей речи он не упомянул Асада.

Reuters поясняет, что при Асаде поддерживаемая Ираном "Хезболла" использовала сирийское государство для доставки оружия и другой военной техники из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. Однако 6 декабря 2024 года антиасадовские бойцы захватили границу с Ираном и перекрыли этот маршрут, а спустя два дня исламистские повстанцы захватили столицу Дамаск.

Также агентство пишет, что группировка начала вмешиваться в дела Сирии в 2013 году, чтобы помощь Асаду бороться с повстанцами, которые в то время пытались его свергнуть. На прошлой неделе, когда повстанцы приближались к Дамаску, группировка отправила туда офицеров-надзирателей, чтобы те контролировали вывод своих войск.

Напомним, в пятницу агентство Reuters написало, что Башар Асад свои планы планы побега держала в секрете, в том числе для родственников. Он сорвал армии, что военное помощь от России уже находится в Пути, а сам тем временем втайне от всех поехал в Москву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливан Иран Война в Сирии Хезболла
NEWS
Взрыв в Днепре. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте
Взрыв в Днепре. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных