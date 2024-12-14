"Хезболла" потеряла маршрут поставок вооружений через Сирию

"Да, на данном этапе "Хезболла" потеряла маршрут поставок военных грузов через Сирию, но эта потеря - лишь часть работы сопротивления. Может прийти новый режим, и этот маршрут вернется в нормальное русло, и мы сможем искать другие пути", - сказал он.

Это был первый комментарий главаря ливанской группировки после свержения сирийского диктатора. При этом, в ходе своей речи он не упомянул Асада.

Reuters поясняет, что при Асаде поддерживаемая Ираном "Хезболла" использовала сирийское государство для доставки оружия и другой военной техники из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. Однако 6 декабря 2024 года антиасадовские бойцы захватили границу с Ираном и перекрыли этот маршрут, а спустя два дня исламистские повстанцы захватили столицу Дамаск.

Также агентство пишет, что группировка начала вмешиваться в дела Сирии в 2013 году, чтобы помощь Асаду бороться с повстанцами, которые в то время пытались его свергнуть. На прошлой неделе, когда повстанцы приближались к Дамаску, группировка отправила туда офицеров-надзирателей, чтобы те контролировали вывод своих войск.