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Вчера вечером над Хмельницкой областью сбили два "Шахеда", - ОВА

Воскресенье 15 декабря 2024 02:30
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Вчера вечером над Хмельницкой областью сбили два "Шахеда", - ОВА Фото: над Хмельницкой областью ликвидировали российские "Шахеды" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Над Хмельницкой областью вчера вечером, 14 декабря, благодаря работе сил и средств противовоздушной обороны были уничтожены два российских ударных беспилотника типа "Шахед". Вследствие вражеской воздушной атаки пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

Ближе к полуночи чиновник рассказал в своем Telegram-канале, что в субботу во время воздушной тревоги силы ПВО "уничтожили две вражеских цели БпЛА типа "Shahed"".

Начальник ОВА отметил, что на тот момент обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества - не поступало, и поблагодарил украинских защитников.

Тревога объявлялась в Хмельницкой области вчера около половины одиннадцатого вечера, и продолжалась почти час.

Кроме того, уже в ночь на 15 декабря в регионе также объявили воздушную тревогу. Она длилась около двадцати минут (с 00.28 по 00.57). Во всех случаях причиной была угроза "Шахедов" - фиксировалось движение вражеских воздушных целей в сторону региона.

Так, в Воздушных силах информировали о движении дронов-камикадзе противника в направлении Староконстантинова.

Вчера вечером над Хмельницкой областью сбили два &quot;Шахеда&quot;, - ОВА

В хмельницких пабликах и Telegram-каналах писали о работе ПВО в регионе, о движении "Шахедов" курсом на Полонное и Нетешинский район, и о маневре БПЛА россиян на Староконстантинов.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 14 декабря в большинстве областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за запуска российскими оккупантами дронов типа "Шахед".

Уже после полуночи, 15 декабря, количество "красных зон" на карте тревоги уменьшилось, и сейчас угроза из-за дронов-камикадзе остается в центральных регионах, а также фиксировалось движение "Шахедов" в акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

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ПВО Хмельницкая область Атака дронов
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