Погода завтра сильно испортится. Синоптик дала прогноз в Украине

Завтра, 16 декабря, в Украине погода серьезно испортится. В то же время днем ожидается сильная оттепель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия. В связи с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, в большинстве областей Украины пройдут снег, мокрый снег и дождь", - рассказала она.

При прохождении осадков, по словам синоптика, будет налипать мокрый снег, возможен гололед, на дорогах ситуация будет непростой из-за объективной сложности быстрого реагирования коммунальных служб.

"Температура воздуха начнет повышаться и завтра, 16 декабря, ожидается не просто оттепель, а в течение дня до +4....+7 градусов, только в восточных областях 0....+4 градусов", - отметила Диденко.

Кроме того, одним из важнейших факторов погоды будет сильный западный и юго-западный ветер. В частности, в понедельник везде в Украине предполагается штормовой ветер до 15-22 м/с, местами до 25 м/с.