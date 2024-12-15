Погода завтра сильно испортится. Синоптик дала прогноз в Украине
Завтра, 16 декабря, в Украине погода серьезно испортится. В то же время днем ожидается сильная оттепель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия. В связи с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, в большинстве областей Украины пройдут снег, мокрый снег и дождь", - рассказала она.
При прохождении осадков, по словам синоптика, будет налипать мокрый снег, возможен гололед, на дорогах ситуация будет непростой из-за объективной сложности быстрого реагирования коммунальных служб.
"Температура воздуха начнет повышаться и завтра, 16 декабря, ожидается не просто оттепель, а в течение дня до +4....+7 градусов, только в восточных областях 0....+4 градусов", - отметила Диденко.
Кроме того, одним из важнейших факторов погоды будет сильный западный и юго-западный ветер. В частности, в понедельник везде в Украине предполагается штормовой ветер до 15-22 м/с, местами до 25 м/с.
Погода в Киеве и даты похолодания и похолодания
В Киеве 16 декабря ожидается сильный штормовой ветер, до 17-22 м/с, местами до 25 м/с.
"Придет мокрый снег, который перейдет в дождь, на дорогах и тротуарах будет сложная ситуация. Температура воздуха в столице завтра, в понедельник, повысится до +5 градусов", - предупредила синоптик.
Ближайшее похолодание, по данным Диденко, ожидается в Украине, ориентировочно, с 23-24 декабря.
Напомним, буквально недавно в Украину заходила новая волна похолодания. Оно длилось недолго, только 13-14 декабря.
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