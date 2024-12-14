В ГУР оценили вероятность нового российского удара "Орешником"
Российская Федерация уже использовала против Украины все многообразие имеющегося вооружения. Однако угроза ударов остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрея Черняка в эфире телемарафона.
Представитель Главного управления разведки сообщил, что российские войска уже применили против Украины все имеющиеся виды вооружения.
Однако, по его словам, даже несмотря на это, недооценивать угрозу дальнейших ударов не стоит, ведь противник продолжает использовать коварную тактику.
Черняк отметил важность реагирования на сигналы тревоги и призвал украинцев не игнорировать опасность и заботиться о собственной безопасности.
Он добавил, что от российского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным можно ожидать любых действий.
Удар баллистической ракетой "Орешник" по Украине
Напомним, что 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр. Диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения.
На днях в Пентагоне не исключили, что в ближайшее время Россия снова атакует Украину "Орешником", но точная дата запуска неизвестна.
Зато в ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой "Орешника" по Украине.
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