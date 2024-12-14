В ГУР оценили вероятность нового российского удара "Орешником"

Российская Федерация уже использовала против Украины все многообразие имеющегося вооружения. Однако угроза ударов остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрея Черняка в эфире телемарафона.

Представитель Главного управления разведки сообщил, что российские войска уже применили против Украины все имеющиеся виды вооружения.

Однако, по его словам, даже несмотря на это, недооценивать угрозу дальнейших ударов не стоит, ведь противник продолжает использовать коварную тактику.

Черняк отметил важность реагирования на сигналы тревоги и призвал украинцев не игнорировать опасность и заботиться о собственной безопасности.

Он добавил, что от российского руководства во главе с диктатором Владимиром Путиным можно ожидать любых действий.