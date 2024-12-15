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Зеленский рассказал, сколько ракет и авиабомб выпустила РФ по Украине за 7 дней

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 12:15
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Зеленский рассказал, сколько ракет и авиабомб выпустила РФ по Украине за 7 дней Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю Россия атаковала Украину сотнями ракет, авиабомб и дронов. В частности, только ракет оккупанты выпустили 100 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину и партнеров, которые понимают потребность в усилении ПВО для сохранения жизней украинцев.

"Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира", - отметил президент.

Обстрелы РФ по Украине

Россия постоянно обстреливает Украину дронами, ракетами и авиабомбами. В частности, 13 декабря оккупанты массированно атаковали Украину, использовав почти 300 целей - дронов и ракет. Даже Польша поднимала авиацию из-за атаки РФ 13 декабря.

Добавим, что недавно Институт изучения войны отмечал, что удары Украины по России западным оружием могут уменьшить количество атак бомбами по территории страны. Эта тенденция уже подтверждается. В частности, в декабре российские войска намерены выпустить лишь треть от количества бомб, выпущенных по Украине в ноябре.

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