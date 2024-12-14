В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Вечером 14 декабря в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне запустили ударные дроны типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Согласно последним данным, по состоянию на 22:25 вражеские дроны двигались:
- в Житомирской области курсом на Ровенскую область;
- в Полтавской области курсом через север Черкасской области в направлении Киевской области;
- на северо-востоке Полтавской области, курс юго-западный;
- в Харьковской области движутся северо-западным курсом;
- на востоке и юго-востоке Сумской области держат курс на запад;
- на севере Черниговской области курсом на запад.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:19 вражеские дроны приближались к Староконстантинову Хмельницкой области с северо-востока и северо-запада.
В 23:23 мониторинговые группы сообщили о мощных взрывах в городе.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:36 вражеские дроны двигались:
- из Сумской в направлении Черниговской области;
- несколько групп беспилотников северо-восточнее Миргорода, курс южный;
- в центральной части Харьковской области, курс северный;
- на востоке Черниговской области, курс западный;
- на севере Черкасской области, курс западный;
- на севере Житомирской области, курс юго-западный;
По состоянию на 23:28, карта воздушных тревог выглядела так:
Напомним, что в ночь на 14 декабря Россия запустила по Украине более 130 дронов во время атаки. По состоянию на 9 утра силы ПВО Украины сбили 58 беспилотников различного типа. Еще 72 вражеских БпЛА были локально потеряны, а два вернулись в Россию.
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