В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:19 вражеские дроны приближались к Староконстантинову Хмельницкой области с северо-востока и северо-запада.

Напомним, что в ночь на 14 декабря Россия запустила по Украине более 130 дронов во время атаки. По состоянию на 9 утра силы ПВО Украины сбили 58 беспилотников различного типа. Еще 72 вражеских БпЛА были локально потеряны, а два вернулись в Россию.

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