Грузинская оппозиция призвала ЕС объявить нелегитимным "режим Иванишвили"

Четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии вместе обратились к ЕС. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News.

Политические силы, которые по итогам выборов прошли в парламент, но отказались от депутатских мандатов, сделали совместное обращение к ЕС.

Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от Евросоюза.

Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии ухудшает и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности.

"Мы, политические партии и коалиции Грузии, вместе с организациями гражданского общества и протестующими, сходимся во мнении, что единственным решением нынешнего кризиса является проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами", - цитирует письмо издание.