Грузинская оппозиция призвала ЕС объявить нелегитимным "режим Иванишвили"
Четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии вместе обратились к ЕС. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News.
Политические силы, которые по итогам выборов прошли в парламент, но отказались от депутатских мандатов, сделали совместное обращение к ЕС.
Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.
В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от Евросоюза.
Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии ухудшает и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности.
"Мы, политические партии и коалиции Грузии, вместе с организациями гражданского общества и протестующими, сходимся во мнении, что единственным решением нынешнего кризиса является проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами", - цитирует письмо издание.
Ситуация в Грузии
Напомним, сегодня в парламенте Грузии избирательная коллегия избрала президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".
Отметим, что вчера Саломе Зурабишвили сказала, что не будет признавать результатов сегодняшних выборов президента и добавила, что останется в президентском дворце.
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