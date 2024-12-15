Оккупанты начали применять вдвое больше дронов на юге Украины, - Силы обороны

Оккупанты начали использовать значительно больше дронов на юге Украины. Также возросло количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Значительно возросло применение FPV-дронов. Кроме того, возросло применение разведывательных дронов почти вдвое, а тот и втрое. И возросло количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов, также почти вдвое", - сказал он.

По словам спикера, может быть несколько причин такой активизации врага. Первая из них - это желание врага захватить юг Донецкой области и выйти на административную границу с Днепропетровской областью.

Также, как отметил Волошин, оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт Великая Новоселка, чтобы перерезать логистический путь для украинских сил на Кураховском направлении.

скриншот deepstatemap.live