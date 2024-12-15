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Оккупанты начали применять вдвое больше дронов на юге Украины, - Силы обороны

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 11:06
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Оккупанты начали применять вдвое больше дронов на юге Украины, - Силы обороны Фото: оккупанты начали применять вдвое больше дронов на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты начали использовать значительно больше дронов на юге Украины. Также возросло количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

"Значительно возросло применение FPV-дронов. Кроме того, возросло применение разведывательных дронов почти вдвое, а тот и втрое. И возросло количество боеприпасов, которые враг применяет во время артиллерийских обстрелов, также почти вдвое", - сказал он.

По словам спикера, может быть несколько причин такой активизации врага. Первая из них - это желание врага захватить юг Донецкой области и выйти на административную границу с Днепропетровской областью.

Также, как отметил Волошин, оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт Великая Новоселка, чтобы перерезать логистический путь для украинских сил на Кураховском направлении.

Оккупанты начали применять вдвое больше дронов на юге Украины, - Силы обороны

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что за последние сутки на фронте зафиксировали рекордное количество российских атак. За сутки произошло 292 боевых столкновения.

Самым тяжелым направлением фронта остается Покровское, где оккупанты пытаются оттеснить ВСУ. Также активные бои идут на Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях.

Недавно Силы обороны сообщили, что на Покровском направлении россиянам удалось улучшить тактическое положение.

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