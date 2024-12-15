Партизаны разведали важный узел связи российской армии во Владивостоке
Агенты партизанского движения провели разведку подвижного узла связи, расположенного на горе Седанка во Владивостоке. Координаты объекта переданы Силам обороны для нанесения удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинское партизанское движение "АТЕШ".
Отмечается, что 743-й узел связи играет ключевую роль в управлении кризисными ситуациями и военной безопасностью. Этот объект является важным элементом инфраструктуры связи России, который обеспечивает передачу данных и координацию военных и гражданских служб.
Его стратегическое расположение позволяет охватывать большие территории, предоставляя надежные каналы связи для командования и контроля. Подобные узлы были созданы для работы в сложных условиях, таких как военные конфликты или природные катастрофы, что делает этот объект критически важным для оккупационной армии.
"Всю собранную информацию об объекте, личном составе, оборудовании и транспорте, включая данные о каждом транспортном средстве, заезжающем на территорию, мы передали в правильные руки. Теперь остается только ожидать "горячих" новостей из глубокого тыла россиян", - говорится в сообщении.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua/5965)
Деятельность партизан на ВОТ и в Крыму
На днях партизаны АТЕШ разведали базу радиолокационной связи во временно оккупированном Крыму. ВСУ ранее уже атаковали этот объект.
Также партизаны установили, что россияне готовятся к наступательной операции во временно оккупированных районах Запорожской области.
Кроме того, агенты АТЕШ разведали скрытую дислокацию российских военных в поселке Марьино на территории оккупированного Крыма.
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