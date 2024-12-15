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Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые

Франция, Воскресенье 15 декабря 2024 09:26
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Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые Фото: во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев, есть убитые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев. Были убиты пять человек, в том числе двое агентов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как пишет издание, пять человек были застрелены в эту субботу, 14 декабря, в Лун-Пляж и Вормхаут вблизи Дюнкерка, что на севере Франции.

"После инцидента подозреваемый сам обратился в жандармерию, его задержали и поместили под стражу", - пишут журналисты.

Четыре человека были застрелены с 16:00 до 16:30. Как рассказал мэр города Эрик Роммель, жертвы - двое агентов безопасности и двое мигрантов, были убиты в двух разных местах.

По его словам, двое агентов стали мишенью злоумышленника, когда патрулировали территорию порта. Кроме того, двух мигрантов, были убиты между Лун-Пляжем и Дюнкерком.

Подозреваемый, обратившись в полицию, признался еще в одном, пятом убийстве в Вормхауте.

"Спасателей вызвали в 15:15 в связи с этим убийством (пятым, - ред). Речь идет о 29-летнем мужчине, которого нашли "бездыханным на дороге общего пользования и лежащим с дырой от пули", он умер на месте", - добавляет BFMTV.

Как сообщалось, пожилой мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети на юге Франции, два человека получили ранения.

Кроме того, во Франции из-за стрельбы в баре были ранены шесть человек. Мужчина подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся.

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