Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев: есть убитые

Во Франции произошла стрельба возле лагеря для беженцев. Были убиты пять человек, в том числе двое агентов безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Как пишет издание, пять человек были застрелены в эту субботу, 14 декабря, в Лун-Пляж и Вормхаут вблизи Дюнкерка, что на севере Франции.

"После инцидента подозреваемый сам обратился в жандармерию, его задержали и поместили под стражу", - пишут журналисты.

Четыре человека были застрелены с 16:00 до 16:30. Как рассказал мэр города Эрик Роммель, жертвы - двое агентов безопасности и двое мигрантов, были убиты в двух разных местах.

По его словам, двое агентов стали мишенью злоумышленника, когда патрулировали территорию порта. Кроме того, двух мигрантов, были убиты между Лун-Пляжем и Дюнкерком.

Подозреваемый, обратившись в полицию, признался еще в одном, пятом убийстве в Вормхауте.