США имели прямой контакт с сирийскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", - Блинкен

Власти Соединенных Штатов Америки (США) находились в контакте с сирийской повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" ("ХТШ"). Она стояла во главе антиправительственных сил в стране, и смогла свергнуть режим президента Башара аль-Асада.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп .

Выступая на пресс-конференции в иорданском городе Акаба, американский чиновник отметил, что Штаты и союзники очень "заинтересованы в том, чтобы помочь сирийскому народу проложить этот новый путь".

На вопрос журналистов, имели ли США контакты с "Хайят Тахрир аш-Шам", Блинкен дал утвердительный ответ, и уточнил, что контакт был прямым.

"Да, мы контактировали с "ХТШ" и другими сторонами. Мы убеждали всех, с кем общались, что важно помочь найти Остина Тиса (американский журналист-фрилансер и ветеран, офицер морской пехоты США, который был похищен в Сирии в августе 2012 года, - ред.) и вернуть его домой", - сказал он.

Блинкен добавил, что американская сторона также поделилась принципами "для нашей постоянной поддержки - принципами, опять же, которые сейчас приняты странами во всём регионе и далеко за его пределами"

Рассказывая о ситуации в Сирии, Блинкен обратил внимание, что в этой стране до сих пор сохраняют присутствие "ИГИЛ" и другие террористические группы, которые "хотят использовать этот период неопределенности, чтобы попытаться восстановить позиции".

"Никто не понимает эти вызовы лучше, чем сам сирийский народ. И сирийцы знают, что им понадобится поддержка соседей и со стороны международного сообщества, чтобы преодолеть эти вызовы", - сказал госсекретарь США.

Напомним, лидеры повстанцев в Сирии заявляют, что порвали связи со своим экстремистским и джихадистским прошлым, вместе с этим "Хайят Тахрир аш-Шам" до сих пор считается в США и европейских странах как террористическая группа, которая ранее имела связи с "Аль-Каидой".