Армия РФ разработала новую систему обнаружения украинских дронов, - ISW

Российские военные разработали систему мониторинга "Калинка" по выявлению вражеских дронов. В частности, БпЛА, которые подключаются ко спутниковым системам различных типов, в частности Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).