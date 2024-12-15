Армия РФ разработала новую систему обнаружения украинских дронов, - ISW
Российские военные разработали систему мониторинга "Калинка" по выявлению вражеских дронов. В частности, БпЛА, которые подключаются ко спутниковым системам различных типов, в частности Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что российская оборонно-промышленная база продолжает усилия по противодействию украинским беспилотным летательным аппаратам.
Глава российского Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков 14 декабря заявил, что ведомство разработало систему мониторинга "Калинка" для выявления беспилотников, которые подключаются ко спутниковым системам, включая Starlink.
По словам Безрукова, российские войска сейчас испытывают эту систему в Украине. Новинка способна обнаруживать украинские воздушные и морские дроны на расстоянии до 15 километров.
Война дронов
За период полномасштабной войны с Россией, Силы обороны активно используют ударные дроны различных типов для ликвидации врага.
До конца года в Украине планируют изготовить 1,5 миллиона БпЛА.
На 2025 год запланировано производство нескольких миллионов дронов. Цель - не позволить России стать лидером этого типа вооружения.
Президент Зеленский назвал стратегической задачей оснащение Вооруженных сил ударными беспилотниками.
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