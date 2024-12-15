Трамп выбрал своего посланника по специальным миссиям

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выборе кандидатуры Ричарда Гренелла на должность уполномоченного президента по специальным миссиям. Он ранее был руководителем Национальной разведки (DNI) при первой администрации Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Трампа, Гренелл будет вести работу в ряде "самых горячих точек мира".

"Рик будет работать в некоторых из самых горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею", - написал будущий глава Белого дома на своей платформе Truth Social.

Вместе с тем Трамп не предоставил подробностей относительно такого выбора, и не указал дальнейших обязанностей.

Отмечается, что Гренелл ранее общался с друзьями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

СМИ писали, что в 2020 году он тайно встречался с главой этой южноамериканской страны, чтобы попытаться договориться о мирном уходе Мадуро из власти после скандального переизбрания в 2018 году - тогда большинство западных стран назвали результаты выборов сфальсифицированными. Но в итоге договоренность не была достигнута.

Источник Трампа на переходном этапе рассказал агентству Reuters, что Гренелл также сосредоточится на напряженности на Балканах.

Напомним, президенты назначают президентских и специальных посланников, чтобы сосредоточиться на глобальных проблемах, кризисах или конкретных дипломатических усилиях.

Что известно о Ричарде Гренелле

Ранее Гренелл (член Республиканской партии США) был послом Трампа в Германии, специальным представителем президента по мирным переговорам по Сербии и Косово, а также исполняющим обязанности директора Национальной разведки во время срока пребывания Трампа в должности 2017-2021 годов.

Гренелл ранее был спикером Государственного департамента США в ООН во время администрации Джорджа Буша. После ухода с должности в Госдепе он основал политическую консалтинговую компанию Capitol Media Partners, выходил со своими материалами в эфире Fox News.

Ричард Гренелл (фото: odni.gov)

Отметим, что накануне президентских выборов в США 5 ноября Ричарда Гренелла называли главным претендентом на должность нового госсекретаря, но эту должность в итоге получил сенатор США Марко Рубио.

Также кандидатуру Гренелла обозреватели рассматривали на должность спецпосланника по российско-украинской войне, которую в конечном счете получил генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.