ua en ru
Вс, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда: много погибших, есть раненые (фото)

Львов, Воскресенье 15 декабря 2024 10:14
UA EN RU
Под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда: много погибших, есть раненые (фото) Фото: под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда 15 декабря, много погибших (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

15 декабря под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"ДТП произошло сегодня, 15 декабря, в 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются", - отметили в полиции.

Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.

Фото с места ДТП под Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

ДТП в Украине

Как сообщалось, в Хмельницком произошло ДТП, в котором погибли три человека. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта у перекрестка улиц Заречанская и Победы.

Кроме того, в Киеве произошла авария с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которой один человек погиб, а четверо были госпитализированы. Водителю автобуса сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львов Львовская область
NEWS
Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери
Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных