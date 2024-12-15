Под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда: много погибших, есть раненые (фото)
15 декабря под Львовом произошло тройное ДТП с участием автопоезда, машины и микроавтобуса. Семь человек погибли, трое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
"ДТП произошло сегодня, 15 декабря, в 05.30 на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" возле села Чижиков Львовского района", - говорится в сообщении.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter.
"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, данные которых уточняются", - отметили в полиции.
Кроме того, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.
Фото с места ДТП под Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)
ДТП в Украине
Как сообщалось, в Хмельницком произошло ДТП, в котором погибли три человека. Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта у перекрестка улиц Заречанская и Победы.
Кроме того, в Киеве произошла авария с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которой один человек погиб, а четверо были госпитализированы. Водителю автобуса сообщили о подозрении.
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