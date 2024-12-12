Винник "передумал" давать концерт, на который почти никто не купил билеты: "Технические причины" (фото)

Певец Олег Винник , который недавно анонсировал первый с начала полномасштабной войны РФ против Украины концерт, "неожиданно" отменил свое выступление и назвал новую дату. В команде артиста говорят о "технических" причинах, но есть важный нюанс.

Почему Винник отменил концерт и сколько людей купили билеты на его выступление в Польше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Олег Винник "передумал" выступать

Так, 12 декабря в соцсетях артиста появился пост. Оказалось, что Винник не будет выступать 21 декабря в Варшаве, как планировалось ранее.

Концерт "Короля волчиц" решили перенести. А причина такого решения якобы не в том, что Винника захейтили и высмеяли украинцы. Все дело в "технических" проблемах. По крайней мере так указано в посте.

Почему Винник отменил концерт (скриншот)

"Дорогие друзья! Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта - 24 апреля 2025 года. Все приобретенные билеты остаются действительными! Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом!" - говорится в посте от команды артиста.

В комментариях пользователи шутят, что так называемые "технические причины" заключаются в том, что никто не купил билеты. Впрочем, представители Винника это пытаются отрицать.

Реакция команды Винника на шутку (скриншот)

Билеты на концерт Винника - сколько людей заплатили за то, чтобы увидеть артиста

Впрочем, на сайте, где продают билеты, ситуация совсем не такая, как говорят в команде Винника. Судя по "карте" свободных мест, желающих услышать пение артиста было немного. Все "кружочки", которые обозначены не серым цветом - свободны.

Места на концерт Винника по состоянию на вечер 12 декабря (скриншот)

Олег Винник - последние новости

Напомним, свой последний концерт певец давал еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Накануне 24 февраля 2022 года Винник начал отменять выступления.

А потом стало известно, что артист находится за границей. Долгое время Винник вообще никак не выходил на связь с подписчиками. А потом "Король волчиц" заявил, что лечится от серьезной болезни. Какой именно - говорить не стал.

Впрочем, из-за долгого "молчания" Винника начали хейтить. Даже сейчас, когда он рассказал о планах выступить в Польше, артиста сильно критиковали. В частности, в комментариях пользователи писали, что тот должен был бы вернуться в Украину, а не "зарабатывать" в Польше. К тому же артиста часто упрекают в том, что он якобы потерял свою популярность, ведь на его место пришли другие.