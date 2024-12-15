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Во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

Воскресенье 15 декабря 2024 03:03
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Во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой) Фото: в ряде областей Украины ночью объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В ночь на 15 декабря во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ракетных атак с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушной тревоги.

Сигналы тревоги прозвучали около 02:54 в восточных, южных, части центральных и северных областей.

Во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

В мониторинговых группах писали об угрозе баллистики с временно оккупированного Крыма.

Информацию относительно ракетной опасности подтвердили также в Воздушных силах.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" - говорится в заявлении военных.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. И об угрозе авиаударов противника для прифронтовых областей.

Обновлено: отбой угрозы

В 03.11 военные заявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Напомним, вчера днем, 14 декабря, в Одессе раздались взрывы. В тот момент Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма.

Также сообщалось, что вечером 14 декабря был зафиксирован запуск оккупантами "Шахедов", в связи с чем в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

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