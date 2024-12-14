Взрыв в Днепре. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте

В Днепре полицейские и Служба безопасности Украины задержали подозреваемого в совершении теракта возле здания ТЦК и СП в центральном районе города. Им оказался 37-летний местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции и публикацию СБУ.

Подозреваемого разыскали и задержали за несколько часов в ходе оперативных мероприятий полиции и СБУ. По данным полиции, предварительно, подозреваемый действовал по указаниям спецслужб России. Как сообщили в СБУ, сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия. "В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики борются за их жизнь", - добавили в полиции. Сейчас событие квалифицировано как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). "Задержанному грозит пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия", - резюмировали правоохранители.