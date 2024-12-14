Тарнавский возглавил ОТГ "Донецк" на фоне наступления РФ под Покровском, - CNN

Бригадный генерал Александр Тарнавский занял должность руководителя оперативно-тактической группировки "Донецк". Соответствующие изменения в руководстве ОТУ состоялись на фоне российского наступления в районе Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

О смене командования в ОТГ "Донецк" американским журналистам рассказал в субботу военный чиновник.

По данным CNN, генерал Александр Луценко, который ранее руководил данной оперативно-тактической группировкой, столкнулся с сильной критикой из-за не способности остановить российское продвижение на Покровск.

Согласно данным интерактивной карты проекта DeepState, российские оккупанты находятся в 3 км от этого города. Считается, что для Кремля захват Покровска имеет стратегическую важность.

Покровск на карте DeepStateMap (фото: скрин deepstatemap.live)

Справка: генерал Тарнавский в октябре 2022 года возглавил новосформированное ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск) "Херсон" и руководил освобождением города и области. В декабре ОСУВ было переименовано в "Таврию".

В 2023 году войска ОСУВ "Таврия" проводили контрнаступление в Запорожской области.

Тарнавский является кавалером всех степеней ордена Богдана Хмельницкого.