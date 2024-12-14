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Основатель компании Mango и самый богатый человек Каталонии погиб в горах

Испания, Суббота 14 декабря 2024 21:18
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Основатель компании Mango и самый богатый человек Каталонии погиб в горах Фото: основатель компании Mango Исак Андик (x.com/Mango)
Автор: Карина Левицкая

Основатель компании Mango Исак Андик погиб во время несчастного случая в горах. Он владел крупнейшим состоянием в Каталонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais и страницу Mango в соцсети Х.

Издание отмечает, что 71-летний Андик любил горы и пешие прогулки и был в хорошей форме. Сегодня с утра мужчина проводил день со своей семьей, однако в какой-то момент во время похода он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров.

Согласно источникам издания в полиции, несчастный случай произошел "в труднодоступном месте".

Система экстренной медицинской помощи отправила медицинский вертолет и карету скорой помощи. Однако прибыв на место происшествия, медики смогли лишь подтвердить, что мужчина умер.

По данным Mossos d'Esquadra, Андик отправился в эту местность с несколькими членами своей семьи, хотя на момент несчастного случая его сопровождал лишь единственный сын Джонатан, у которого сотрудники полиции взяли показания в рамках расследования для выяснения обстоятельств несчастного случая.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу", - написали на официальной странице компании.

Заметим, что испанский бренд Mango был одним из первых зарубежных брендов, который остановил свой бизнес в Российской Федерации. Компания вышла из РФ еще в июне 2022 года.

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