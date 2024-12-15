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Эстония ввела санкции против премьера и 13 чиновников Грузии

Таллинн, Воскресенье 15 декабря 2024 13:58
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Эстония ввела санкции против премьера и 13 чиновников Грузии Фото: министр иностранных дел Маргус Цахкна (facebook.com_margus.tsahkna)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония ввела санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Также в санкционный список попали еще 13 грузинских чиновников и судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Как отмечается, министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, на основании которой Эстония ввела санкции против 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей. Им запретили въезд на территорию Эстонии.

Санкции ввели из-за силового разгона протестов и насилия против участников акций, журналистов и лидеров оппозиции.

"Я призываю все страны Европейского Союза отреагировать на то, что происходит в Грузии, и принять конкретные меры против тех, кто применяет неоправданную силу и жестокое насилие против народа Грузии и подрывает демократию", - отметил глава МИД.

Ранее Эстония ввела санкции против 11 представителей грузинских властей.

Отмечается, что в понедельник, 16 декабря, министр иностранных дел Эстонии примет участие в заседании Совета ЕС, где одним из пунктов повестки дня будут последние события в Грузии.

Протесты в Грузии

Стоит отметить, что протесты в Грузии продолжаются с конца октября, когда состоялись парламентские выборы. Победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая находится у власти уже более десяти лет.

При этом наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения и попытки фальсификации голосования. Оппозиция в Грузии отказалась признавать выборы и призвала к протестам.

В субботу, 14 декабря, в Грузии избрали нового президента. Впервые президента выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты".

Победителем объявили бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого вынесла "Грузинская мечта".

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