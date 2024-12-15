Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1280 российских оккупантов. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 12 танков, 32 бронемашины, 26 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В нижеследующем перечне общая цифра - скорректирована, а данные о потерях противника за сутки "подаются в обычном режиме".

В военном командовании отметили, что "в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты".

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте уже произошло 276 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики интенсивно штурмовали позиции украинских защитников на трех направлениях в Донецкой области, и рассказали об активных боях в Курской области.

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