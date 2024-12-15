Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1280 российских оккупантов. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 12 танков, 32 бронемашины, 26 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:
В военном командовании отметили, что "в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты".
В нижеследующем перечне общая цифра - скорректирована, а данные о потерях противника за сутки "подаются в обычном режиме".
- личного состава - около 762 440 (+1280) человек ликвидировано;
- танков - 9551 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 19 707 (+32) ед.;
- артиллерийских систем - 21 128 (+26) ед.;
- РСЗО - 1256 (+3) ед.;
- средства ПВО - 1025 (+2) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 356 (+127) ед.;
- крылатые ракеты - 2943 (+2) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 398 (+181) ед.;
- специальная техника - 3648 (+4) ед.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте уже произошло 276 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики интенсивно штурмовали позиции украинских защитников на трех направлениях в Донецкой области, и рассказали об активных боях в Курской области.
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