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В Николаеве был слышен взрыв

Николаев, Воскресенье 15 декабря 2024 07:16
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В Николаеве был слышен взрыв Иллюстративное фото: в Николаеве прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Николаев сегодня утром, 15 декабря, прогремел взрыв. В области перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима и мера Николаева Александра Сенкевича.

Взрыв в Николаеве был слышен около семи часов утра.

"В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже", - рассказал николаевский городской голова.

"В городе прогремел взрыв, информацию уточняем", - написал Ким в своем Telegram в 07.06.

Позже он добавил, что "на место выехали службы".

Вместе с тем чиновник не указал пока деталей относительно того, с чем мог быть связан взрыв в городе.

Между тем мониторинговые группы пишут, что есть попадание в Заводском районе Николаева. Но не уточняется, какое вооружение было применено противником для обстрела.

В Николаеве был слышен взрыв

Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря был зафиксирован запуск оккупантами "Шахедов", в связи с чем в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Позже в ночь на 15 декабря объявляли тревогу во многих регионах из-за угрозы баллистики.

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