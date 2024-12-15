В Николаеве был слышен взрыв
В районе города Николаев сегодня утром, 15 декабря, прогремел взрыв. В области перед этим была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима и мера Николаева Александра Сенкевича.
Взрыв в Николаеве был слышен около семи часов утра.
"В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже", - рассказал николаевский городской голова.
"В городе прогремел взрыв, информацию уточняем", - написал Ким в своем Telegram в 07.06.
Позже он добавил, что "на место выехали службы".
Вместе с тем чиновник не указал пока деталей относительно того, с чем мог быть связан взрыв в городе.
Между тем мониторинговые группы пишут, что есть попадание в Заводском районе Николаева. Но не уточняется, какое вооружение было применено противником для обстрела.
Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря был зафиксирован запуск оккупантами "Шахедов", в связи с чем в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Позже в ночь на 15 декабря объявляли тревогу во многих регионах из-за угрозы баллистики.
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