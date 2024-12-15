Россия атаковала Николаев "Шахедами": есть попадание и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По данным главы ОВА, есть повреждения на объекте инфраструктуры.

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed 131/136", - рассказал он.

Взрыв в Николаеве

В Украине поздно вечером объявили тревогу из-за угрозы российских дронов-камикадзе. Ночью военные предупреждали и об угрозе баллистики.

Уже утром 15 декабря в Николаеве прогремел взрыв. Мониторинговые группы писали, что есть "прилет" в Заводском районе Николаева. При этом не уточнялось, какое вооружение было применено РФ для обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.