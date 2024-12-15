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Базовая общевойсковая подготовка. Что изменится для студентов-мужчин с 2025 года

Воскресенье 15 декабря 2024 08:00
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Базовая общевойсковая подготовка. Что изменится для студентов-мужчин с 2025 года Фото: обязательную военную подготовку введут в 2025 году для студентов-мужчин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Базовая общевойсковая подготовка для студентов начинается с 1 сентября 2025 года. Ее будут проходить мужчины и по желанию женщины, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Больше о базовой общевойсковой подготовке и для чего она нужна - в материале РБК-Украина ниже.

Базовая общевойсковая подготовка проводится для получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки предусматривает отчисление студентов из вузов за отказ от ее прохождения.

Для кого из студентов предусмотрено прохождение БОВП

Для прохождения базовой военной службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста.

Указанные граждане могут один раз самостоятельно выбрать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Где проводится подготовка

Подготовка проводится в ВУЗах, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов спецназначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях, осуществляющих подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

Какие сроки базовой военной службы

В учебных планах для украинских студентов базовая общая военная подготовка появится с 2025-2026 учебного года. Ее продолжительность определена:

  • в мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) - до 5 месяцев, из которых до 3 месяцев проводится базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев - профессиональная подготовка;
  • во время действия военного положения - до 3 месяцев, из которых не менее 1 месяца проводится базовая общевойсковая подготовка, до 2 месяцев - профессиональная подготовка.

Кто освобождается от прохождения БОВП

От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане, которые:

  • признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
  • до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
  • проходили военную службу.

Напомним, что базовая военная подготовка заменяет срочную службу для граждан в Украине. Речь идет об интенсивной военной подготовке для граждан призывного возраста. С 1 сентября 2025 года студенты будут проходить базовую военную подготовку, в частности в университетах. Для девушек эта подготовка будет добровольной. Граждане, которые не учатся в вузах, самостоятельно выбирают время для прохождения базовой военной службы.

При подготовке материала использовались: ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Facebook-страница Черниговского ОТЦК и СП, сайт army.gov.ua.

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