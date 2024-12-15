США готовят санкции против нефтегазовой компании Сербии из-за российской доли, - Вучич

Соединенные Штаты Америки (США) собираются ввести санкции против главной нефтегазовой компании Сербии NIS из-за ее российской собственности. Более пятидесяти процентов сербской компании принадлежит энергетической корпорации "Газпром".

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

По словам сербского лидера, было получено подтверждение, что "в ближайшие дни" США введут санкции против NIS из-за российской собственности.

Как отметил Вучич во время интервью Informer TV, он ожидает, что Великобритания и Евросоюз согласятся со Штатами и введут собственные санкции в отношении сербской NIS.

Министерство финансов США не раскрывало пакет санкций. Президент Сербии заявил о том, что Белград до сих пор не получил "официальной бумаги с деталями" от американской стороны.

"Конечно, это создает для нас проблемы с нашими российскими друзьями относительно всего. От политики до всего остального", - сказал Вучич в беседе с журналистами сербской службы арабской телекомпании Al Jazeera.

Российский газовый монополист "Газпром" и его дочерняя компания "Газпром Нефть" владеют 6,15% и 50% компании NIS соответственно, а остальные акции принадлежат сербскому правительству и другим мелким акционерам.

"Нам придется посмотреть, есть ли возможность уменьшить российскую долю собственности ниже 50% и поговорить об этом с российскими партнерами", - высказался Вучич.

Позиция Сербии относительно РФ и войны в Украине

Стоит заметить, что Сербия неоднократно осуждала российскую военную агрессию против Украины на международных форумах, таких как ООН. Вместе с тем Белград до сих пор сопротивлялся давлению по введению санкций против Москвы.

Так, напомним, в декабре 2022 года Вучич заверил, что Сербия не станет обходным путем для санкций Европейского союза против РФ.

В феврале этого года западные СМИ сообщили, что Сербия получила очередную партию оружия от своего союзника России, несмотря на международные санкции против Москвы.

В мае Вучив заявил, что Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум.

В октябре сербский президент впервые за 2,5 года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, и поблагодарил его за газ.

Тогда же, в октябре, Вучив заявил, что Сербия предоставит Украине оборудование на более чем 8 миллионов евро - среди помощи будут генераторы и трансформаторы.

А на днях вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна хочет продолжить покупать российский газ. По его словам, Белград ведет переговоры с Москвой о продлении контракта на поставку природного газа, который истекает в марте.