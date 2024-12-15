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Россия атаковала Украину более сотней дронов: сколько сбили силы ПВО

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 08:56
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Россия атаковала Украину более сотней дронов: сколько сбили силы ПВО Фото: силы ПВО уничтожили 56 дронов в ночь на 15 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 15 декабря выпустили по Украине 108 дронов. Противовоздушная оборона работала в 10 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне запускали ударные дроны из четырех районов в России - Курск, Орел, Брянск и Миллерово. Также ночью враг атаковал Украину зенитной управляемой ракетой С-300.

По состоянию на 8:30 известно об уничтожении 56 "Шахедов" и беспилотников других типов. ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия еще 49 дронов не достигли своих целей (локально потеряны), еще три - вернулось в Россию.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, из-за падения сбитых дронов повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины.

Последствия атаки РФ

Этой ночью россияне атаковали Николаев ударными дронами. Как сообщили местные власти, поврежден объект инфраструктуры. В результате атаки двое рабочих были ранены.

Кроме того, зафиксированы повреждения в Днепропетровской области в результате атаки дронов. В Днепропетровской области повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

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