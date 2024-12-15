Возле Песчаного состоялся большой встречный бой, ВСУ заставили россиян бежать, - DeepState

Во время попытки российских оккупантов захватить село Песчаное Донецкой области враг в ходе боя потерпел поражение от воинов ВСУ. Украинские защитники, которые проводили в этот момент стабилизационные мероприятия в этом районе, заставили врага откатиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал проекта DeepState.

По данным аналитиков проекта, российские захватчики на Покровском напрвлении возле Песчаного начали выдвижение своих штурмовых групп с целью оккупации села.

"Так совпало, что на это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко", - говорится в публикации.

Н.п. Шевченко, согласно данным экспертов DeepState, помещен в "красную" зону на карте боевых действий, то есть контролируется оккупантами.

"Ориентировочные силы обеих сторон были равны. Состоялся встречный бой с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко", - говорится в публикации.

Ситуация на фронте и бои на Покровском направлении

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке 14 декабря, на фронте с начала суток уже произошло 276 боевых столкновений.

Что касается Покровского направления, то здесь бойцы ВСУ остановили 41 штурмовое действие врага, и еще 7 боев до сих пор продолжаются. В военном командовании отметили, что на этом направлении оккупанты в целом атаковали в районах н.п. Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка.

В Силах обороны рассказали, что за сутки, по предварительным данным, на Покровском направлении было обезврежено более 400 российских захватчиков, из них 160 - безвозвратно.

Также враг потерял 1 ББМ, 7 единиц автомобильной техники и 3 мотоцикла. Был также поврежден 1 танк, 1 ББМ и 1 автомобиль россиян.

По данным CNN, должность руководителя ОТГ "Донецк" вместо генерала Александра Луценко занял бригадный генерал Александр Тарнавский. Это произошло на фоне русского наступления в Покровском районе.