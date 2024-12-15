В аэропорту Нью-Йорка закрывали взлетно-посадочные полосы из-за неизвестного беспилотника

В международном аэропорту "Стюарт" возле Нью-Йорка (США) закрывали взлетно-посадочные полосы на час из-за обнаруженного в этом районе неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Неизвестный дрон обнаружила Федеральная авиационная администрация (FAA) в пятницу около 21:30 (суббота 04:30 по Киеву).

В портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали, что закрытие взлетно-посадочных полос никак не повлияло на работу рейсов.

Местные власти призывают расследовать инциденты с дронами

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул обратилась за федеральной помощью после данного инцидента с БПЛА на фоне других случаев с фиксацией неизвестных беспилотников с середины ноября.

В субботу она выразила разочарование в своем заявлении, и отметила, что "это зашло слишком далеко".

Хочул призвала Разведывательный центр штата Нью-Йорк расследовать инциденты с дронами, но вместе с тем просила федеральное правительство сделать больше.

В частности, она призвала Конгресс принять Закон о безопасности и повторной авторизации, который усилит надзор FAA за дронами и предоставит больше полномочий государственным и местным правоохранительным органам для расследования этой деятельности.

Ситуация с полетами БПЛА над США

С середины ноября замечали беспилотники в небе в нескольких частях страны, среди которых был центр Нью-Джерси. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, бывший губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган и несколько членов Конгресса также призвали федеральное правительство расследовать случаи.

Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что они "уверены, что многие из сообщенных случаев наблюдения беспилотников на самом деле являются пилотируемыми летательными аппаратами, ошибочно идентифицированными как дроны".

Как передали в ФБР, следователи обнаружили, что "плотность сообщенных наблюдений соответствует шаблону приближения" к загруженным аэропортам Нью-Йорка, включая Ньюарк-Либерти, JFK и LaGuardia.

Но официальный представитель FAA утверждает, что над Нью-Джерси "без сомнения" летали дроны, указывая на тот факт, что в США зарегистрировано почти миллион дронов.

Официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов заявил, что "высококвалифицированный персонал службы безопасности" визуально наблюдал беспилотники возле арсенала Пикатинни и военно-морской оружейной станции Эрл в Нью-Джерси. Чиновник отметил при этом, что они не верят, что БПЛА могли запускать иностранные силы, или полеты аппаратов "имели злой умысел".

В FAA и представители федеральных властей заявили, что принимают меры предосторожности из-за беспилотников.

Агентство также объявило временный запрет на использование БПЛА во время матча армии и флота, который проходил на Северо-западном стадионе в Ландовере (штат Мэриленд). Там ожидали на мероприятии избранного президента Дональда Трампа и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса.

FAA также ввело временные ограничения на полеты беспилотников в Нью-Джерси над военной базой Пикатинни Арсенал в округе Моррис и Национальным гольф-клубом Трампа в Бедминстере в округе Сомерсет.