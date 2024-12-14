Трамп назначит главой совета по разведке руководителя своей соцсети
Трамп назначил главу совета по разведке. Им стал генеральный директор Truth Social Девин Нуньес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трамп назначил своего союзника Нуньеса, который сейчас руководит платформой социальных сетей Трампа Truth Social, на должность председателя Консультативного совета президента США по вопросам разведки.
Он заявил, что Нуньес, его давний защитник, который возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей США во время первого срока президентства Трампа в Белом доме, будет оставаться генеральным директором Truth Social во время работы в совещательной группе.
"Девин будет опираться на свой опыт бывшего председателя Комитета по разведке Палаты представителей и свою ключевую роль в разоблачении мистификации "Россия, Россия, Россия", чтобы предоставить мне независимую оценку эффективности и уместности деятельности разведывательного сообщества США", - отметил Трамп.
Трамп собирает команду
Заметим, что после победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп начал активно объявлять имена вероятных членов своей новой администрации.
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