Украинские защитники уничтожили 40 цистерн с топливом РФ на 4 млн долларов, - источники

Украинские воины провели успешную операцию по уничтожению логистики врага. Защитникам удалось уничтожить 40 цистерн с топливом РФ на 4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отметили источники, 14 декабря СБУ вместе с ОСГВ "Таврия", ГУР, ССО и Силами беспилотных систем провели уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожской области.

Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмакского района.

Когда поезд остановился, бойцы 14 полка Сил беспилотных систем начали наносить поражения ударными дронами, что привело к возгоранию части цистерн. После чего в игру вступил HIMARS. Благодаря воздушной разведке ГУР и в координации с ОСГВ "Таврия" ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Наконец бойцы ГУР добили поезд ударными дронами.

В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.