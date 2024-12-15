Украинские защитники уничтожили 40 цистерн с топливом РФ на 4 млн долларов, - источники
Украинские воины провели успешную операцию по уничтожению логистики врага. Защитникам удалось уничтожить 40 цистерн с топливом РФ на 4 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отметили источники, 14 декабря СБУ вместе с ОСГВ "Таврия", ГУР, ССО и Силами беспилотных систем провели уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожской области.
Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмакского района.
Когда поезд остановился, бойцы 14 полка Сил беспилотных систем начали наносить поражения ударными дронами, что привело к возгоранию части цистерн. После чего в игру вступил HIMARS. Благодаря воздушной разведке ГУР и в координации с ОСГВ "Таврия" ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.
Наконец бойцы ГУР добили поезд ударными дронами.
В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.
Другие спецоперации украинских воинов
Напомним, на днях дроны ГУР Минобороны поразили топливно-энергетический комплекс в Брянской области. Под удар попала "Нефтебаза Брянская". Она поставляет топливо российской армии.
Также в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в российском Орле. В результате атаки возник мощный пожар.
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