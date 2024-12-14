Над Сочи прогремело несколько взрывов, россияне говорят о ПВО

Фото: несколько взрывов прогремело над Сочи (Getty Images)

Над Сочи прозвучало сразу несколько взрывов. Местные жители утверждают, что сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Очевидцы заявили, что около 20:30 услышали 4-5 взрывов над Лазаревским районом Сочи. Также о громких звуках сообщили жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала ПВО по БПЛА. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.