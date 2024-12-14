Россия атакует Украину "Шахедами": где существует угроза применения дронов

В субботу вечером, 14 декабря, российские военные снова запустили по Украине дроны. В ряде областей Украины продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 21:46 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В то же время на карте до сих пор уже в течение многих месяцев Луганская область и оккупированный Крым обозначены темно-красным цветом.

По последним данным, по состоянию на 21:19 вражеские дроны двигались следующим образом:

Напомним, что с вечера 13 и до самого утра 14 декабря Россия запустила по Украине 132 дрона во время атаки.

По состоянию на 9 утра силы ПВО Украины сбили 58 беспилотников разного типа. Локальна были потеряны 72 вражеских БпЛА, два вернулись в Россию.

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