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В Днепропетровской области есть разрушения в результате атаки РФ

Днепр, Воскресенье 15 декабря 2024 08:41
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В Днепропетровской области есть разрушения в результате атаки РФ Фото: в Днепропетровской области зафиксированы разрушения после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали Днепропетровскую область в ночь на 15 декабря. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, поздно вечером 14 декабря и сегодня утром в Днепропетровской области работали силы противовоздушной обороны. Бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили над регионом три российских "Шахеды".

Из-за российской атаки есть повреждения в частном секторе в Днепровском районе. Повреждены два дома, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

t.me/dnipropetrovskaODA

Ночная атака дронов

В ночь на 15 декабря оккупанты выпустили по Украине 108 беспилотников. ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Силам ПВО удалось сбить 56 дронов, еще 49 беспилотников локационно потеряны, три - вернулись в Россию.

Россияне атаковали "Шахедами" Николаев сегодня, 15 декабря. По данным Николаевской ОВА, есть повреждения на объекте инфраструктуры. Пострадали два работника.

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