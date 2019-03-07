Вибори-2019: число кандидатів в президенти скоротилося

На виборах 2019 балотуються 43 кандидата

На выборах 2019 на данный момент баллотируются 43 кандидата, один претендент официально отказался от участия в президентской гонке, еще 2 заявили об отказе, но в ЦИК еще не обратились. Подробнее о кандидатах в президенты - в материале РБК-Украина.

Как известно, по состоянию на 8 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Вместе с тем, до 7 марта включительно они имеют возможность снять свою кандидатуру. При этом, залоговая сумма в размере 2,5 млн гривен отказавшимся не возвращается.

Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко

Первым о выходе из предвыборной гонки заявил мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. В своем выступлении перед журналистами 1 марта 2019 года Садовый заявил, что на данный момент задача его партии - победа на парламенских выборах.

"Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины", - отметил Садовый.

На данный момент ЦИК отменил регистрацию Садового и он уже не является кандидатом в президенты Украины.

"Сила людей" призвала Гнапа снять свою кандидатуру

В тот же день, 1 марта, кандидат от "Силы людей" Дмитрий Гнап также заявил о выходе из президентской гонки. Гнап также заявил о поддержке единого кандидата от демократических сил, которым стал Гриценко. При этом, Гнап отметил, что сам снять свою кандидатуру не может, такое решение должно приниматься на съезде партии.

Уже на следующий день, 2 марта, такой съезд партии состоялся. На нем присутствовал сторонник Гриценко Егор Фирсов, а также посредством видеосвязи к участникам съезда обращался Садовый. Фирсов и Садовый обращались к "Силе людей" с предложением поддержать единого кандидата - Гриценко.

Съезд партии решил призвать Гнапа снять свою кандидатуру, вместе с тем, о поддержке Гриценко решение принято не было.

На данный момент Гнап все еще является кандидатом в президенты, заявление в ЦИК об отказе от участия в выборах он не подавал.

Заместитель командующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Порошенко

Заместитель командующего Сил спецопераций Сергей Кривонос 6 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом Кривонос написал в Facebook.

Кривонос отметил, что пока идет война и высока вероятность открытой агрессии со стороны РФ, он считает не целесообразным смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем, официального заявления в ЦИК Кривонос еще не подал, поэтому он до сих пор считается кандидатом в президенты Украины.

Кандидаты в президенты Украины

По состоянию на 7 марта список кандидатов в президенты Украины выглядит следующим образом:

В президентском рейтинге лидируют три кандидата

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля 2019 года, лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский (25,1%), действующий президент Украины Петр Порошенко (16,6%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (16,2%). В пятерку лидеров также входят Юрий Бойко (11,3%) и Анатолий Гриценко (7,7%).

При этом, по данным опроса, 24% респондентов считают, что следующим президентом будет Порошенко. Тогда как в победу Тимошенко верят 19%, а в Зеленского - 17%.

Отметим, данный опрос проводился до того, как кандидаты в президенты Садовый и Гнап заявили об отказе от участия в выборах 2019.