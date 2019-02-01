Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію

Етапи виборчої кампанії 2019, кандидати, рейтинги і правила голосування за президента України

Выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Все подробности о главных датах избирательной кампании, кандидаты и их предвыборные рейтинги, этапы голосования и где оно состоится - в материале РБК-Украина.

Президентские выборы 2019: календарь

Президентская кампания в Украине официально стартовала в конце декабря 2018. 31 декабря ЦИК объявил о начале избирательного процесса, после чего кандидаты начали подавать документы для регистрации.

Первым зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии Игорь Шевченко. Он пришел в ЦИК первым - в 9:00 31 декабря. На данный момент Центризбирком уже зарегистрировал 26 кандидатов в президенты. Прием документов продлится до 3 февраля, после чего у комиссии будет еще пять дней для принятия решения по кандидатам.

Выборы президента Украины состоятся в марте-апреле 2019. Ключевые этапы кампании включают процесс регистрации, даты голосования и объявления результатов:

Начало избирательного процесса в Украине - 30 декабря.

Старт регистрации участников (партийных кандидатов или самовыдвиженцев) в Центризбиркоме - 31 декабря.

Заключительный день подачи регистрационных документов в ЦИК - 3 февраля 2019.

Завершение регистрации претендентов на президентский пост - 8 февраля 2019.

Первый тур голосования состоится в последнее воскресенье марта (31 числа).

Официальные результаты будут объявлены в срок до 10 апреля. Также до этой даты ЦИК будет принято решение о необходимости второго тура голосования.

Результаты голосования от 31 марта 2019 опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовому курьере" до 13 апреля.

Второй тур, в случае, если ни один из кандидатов не наберет 50%+1 голосов, пройдет 21 апреля

Протокол ЦИК по результатам второго тура обнародуют до 1 мая 2019.

Публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер" - 4 мая.

После торжественной церемонии присяги в Верховной раде новый глава государства вступит в должность до 3 июня.

Выборы в Украине 2019: информация о кандидатах

Баллотироваться на президентский пост имеют право граждане, достигшие 35 лет, живущие в Украине в течение последних 10 лет, свободно владеющие украинским языком. Возможно выставление кандидатов от политических партий или же самостоятельное выдвижение.

Проведения регистрации кандидатов в ЦИК продолжался весь январь 2019 года. До 3 февраля включительно все желающие участвовать в избирательной кампании должны успеть подать все необходимые документы. Каждый кандидат в президенты должен предоставить паспорт, автобиографию, программу, заявление, а также внести залог в сумме 2,5 млн гривен. В случае проигрыша, данный денежный залог не возвращается.

Петр Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко имеет право баллотироваться на пост главы государства еще один раз. Весной 2014-го он одержал победу в первом туре досрочных выборов, набрав 54,7% голосов. На данный момент Порошенко уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок, вместе с тем, документы в ЦИК он еще не подал.

Юлия Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко о готовности выдвигаться на должность главы государства объявила 20 июня 2018 года во время видеоконференции в Facebook. Тимошенко своими первыми шагами на посту президента называет проведение всеукраинского референдума и принятие новой Конституции. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Тимошенко кандидатом в президенты от партии "Батькивщина".

Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Шоумен Владимир Зеленский заявил о своем участии в выборах в эфире новогоднего выпуска "Вечернего квартала". В конце января ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты. Согласно опросам группы "Рейтинг", КМИС, Socis и Центра Разумкова, Зеленский является лидером предвыборной гонки.

Анатолий Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Глава "Гражданской позиции" и бывший министр обороны Анатолий Гриценко еще 10 мая 2018 года сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Гриценко отметил, что уже подготовил пакет решений для восстановления Украины в границах февраля 2014 года. 15 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Гриценко кандидатом в президенты от партии "Гражданская позиция".

Роман Бессмертный

Фото: Роман Бессмертный (пресс-служба)

Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил о планах участия в избирательной кампании на пост следующего президента Украины 29 мая 2018 года. Своими основными направлениями деятельности на посту президента он считает пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства. 30 января 2019 года Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации.

Александр Шевченко

Фото: Александр Шевченко (facebook.com/pg/YaShevchenkoUa)

Соучредитель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко 20 июля 2018 сообщил, что пойдет на выборы президента Украины с программой "Страна Достоинства и Правды", согласно которой намерен настаивать на криминальной ответственности топ-коррупционеров, а также продвигать законопроекты об импичменте президента. В январе 2019 года Центризбирком зарегистрировал Шевченко кандидатом в президенты.

Юрий Деревянко

Фото: Юрий Деревянко (УНИАН)

4 июля 2018 года депутат от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" Юрий Деревянко на своей странице в Facebook объявил о намерении идти в президенты Украины. По словам Деревянко, его целью на посту главы страны станет создание неоэкономической системы и цифрового государства. В декабре 2018 года Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Саакашвили, он идет на выборы от партии "Воля".

Сергей Тарута

Фото: Сергей Тарута (УНИАН)

22 сентября 2018 года партия "Основа" провела съезд, на котором утвердила кандидатом в президенты лидера политсилы Сергея Таруту. Тарута является совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). В 2014 году занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации. После выборов в ноябре 2014-го прошел в Верховную раду как самовыдвиженец от 58 мажоритарного округа (Мариуполь). 29 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Таруту кандидатом в президенты Украины.

Андрей Садовый

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах 3 октября 2018 года. Среди основных пунктов его предвыборной кампании: мобилизация молодежи, борьба с коррупцией в политике и технологическая модернизация страны. ЦИК зарегистрировал Садового кандидатом в президенты 8 января 2019 года.

Илья Кива

Фото: Илья Кива (npu.gov.ua)

3 ноября 2018 на собрании Социалистической партии Украины ее председатель Илья Кива единогласно был выдвинут кандидатом в президенты. Сам Кива объявлял о своих планах на участие в выборах еще 23 октября 2017-го. На данный момент Кива является зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты.

Юрий Бойко

Фото: Юрий Бойко (УНИАН)

На совете политической силы "Оппозиционная платформа - За життя" 16 ноября 2018 года было принято решение выдвинуть Юрия Бойко кандидатом в президенты. Также в политсиле подчеркнули, что их представитель будет защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения. Как известно, ЦИК зарегистрировал Бойко 22 января, он идет на выборы как самовыдвиженец.

Руслан Кошулинский

Фото: Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Кандидатуру заместителя председателя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского на предстоящие выборы президента Украины выдвинули 19 ноября 2018 года националисты (ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и организация "С14"). 28 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал его кандидатом в президенты Украины.

Олег Ляшко

Фото: Олег Ляшко (УНИАН)

В январе 2018 года "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины. 25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Ляшко кандидатом в президенты.

Ольга Богомолец

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

6 декабря 2018 года нардеп и глава комитета парламента по здравоохранению Ольга Богомолец заявила о своих президентских амбициях. Напомним, что в Раде она состоит во фракции БПП. 18 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Богомолец кандидатом в президенты, она идет на выборы как самовыдвиженка.

Валентин Наливайченко

Фото: Валентин Наливайченко (nalyvaichenko.org)

Экс-глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявлял о намерении принимать участие в президентских выборах еще летом 2018 года. В январе 2019 года ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты от партии "Справедливость".

Игорь Шевченко

Фото: Игорь Шевченко (УНИАН)

Экс-министр экологии Игорь Шевченко первым из кандидатов подал документы в ЦИК, 4 января 2019 года Центризбирком выдал ему удостоверение кандидата на пост президента Украины. Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Основной лозунг его предвыборной программы - построение успешной страны по примеру Сингапура.

Виталий Скоцик

Фото: Виталий Скоцик (УНИАН)

Кандидатуру экс-главы Аграрной партии Виталия Скоцика Центризбирком зарегистрировал 8 января 2019 года. Скоцик идет на выборы как самовыдвиженец.

Сергей Каплин

Фото: Сергей Каплин (facebook.com/kaplins)

Лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин заявил о намерении баллотироваться в президенты еще в мае 2018 года. Он был одним из первых, кто подал документы в ЦИК, его кандидатуру Центризбирком зарегистрировал 8 января 2019 года.

Виталий Куприй

Фото: Виталий Куприй (facebook.com vitaliy.kupriy)

Внефракционный нардеп Виталий Куприй заявил о намерении баллотироваться в президенты летом 2018 года. Куприй обещает в случае избрания переписать Конституцию и пересмотреть полномочия президента. Кандидатуру Куприя ЦИК зарегистрировал 15 января 2019 года, он идет на выборы как самовыдвиженец.

Евгений Мураев

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил о том, что будет принимать участие в выборах в декабре 2018 года. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал его кандидатуру.

Роман Насиров

Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты в октябре прошлого года. Насиров уверен, что у него есть все шансы занять эту должность. Как известно, ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты 21 января.

Геннадий Балашов

Фото: Геннадий Балашов (facebook.com nashlive.ua)

Лидер партии "5.10" Геннадий Балашов заявил о том, что идет в президенты в сентябре 2018 года. Объявляя о намерении баллотироваться Балашов заявил, что хочет "убрать государство из экономики", что позволит каждому стать богатым. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал его кандидатом в президенты.

Александр Вилкул

Фото: Александр Вилкул (opposition.org.ua)

О том что соглава депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул будет баллотироваться в президенты стало известно в ноябре 2018 года. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Вилкула Кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока".

Александр Мороз

Фото: Александр Мороз (facebook.com/alexander.moroz.12)

Экс-глава Верховной рады Украины Александр Мороз объявил о намерении идти в президенты в декабре 2018 года. 25 января 2019 года ЦИК зарегистрировал Мороза кандидатом в президенты от "Социалистической партии Александра Мороза".

Аркадий Корнацкий

Фото: Аркадий Корнацкий (facebook.com/arkady.kornatsky.7)

Народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий подал документы в ЦИК 22 января 2019 года, на данный момент он является зарегистрированным кандидатом в президенты.

Дмитрий Добродомов

Фото: Дмитрий Добродомов (facebook.com/dmytro.dobrodomov)

Партия "Народный контроль" выдвинула своего лидера Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты в октябре 2018 года. 25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Добродомова кандидатом в президенты.

Александр Данилюк

Фото: Александр Данилюк (uk.wikipedia.org)

Активист, член партии "Гражданское движение "Общее дело" Александр Данилюк идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК зарегистрировал его как кандидата 28 января 2019 года.

Инна Богословская

Фото: Инна Богословская (facebook.com/inna.bogoslovska)

Глава Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", экс-нардеп Инна Богословская заявила о намерении баллотироваться летом 2018 года. По ее словам, пяти лет ей хватит, чтобы "навести порядок в стране". Центризбирком зарегистрировал Богословскую кандидатом 30 января 2019 года.

Игорь Смешко

Фото: Игорь Смешко (УНИАН)

Президент Центра стратегических исследований и анализа, экс-глава СБУ Игорь Смешко официально заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины 13 января текущего года. Смешко заявил, что намерен построить в Украине "современную демократию". ЦИК зарегистрировал Смешко кандидатом в президенты 30 января 2019 года.

Другие возможные кандидаты

Как известно, документы в ЦИК уже подали лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и глава партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь. Вместе с тем, на данный момент ЦИК еще не зарегистрировал указанных кандидатов.

Ранее выражали свой интерес публично, но до настоящего момента официально не заявили о намерениях идти на президентские выборы в Украине Михаил Добкин и Виктор Чумак. Кроме того, о намерении идти в президенты заявила нардеп Надежда Савченко, однако документы в ЦИК она еще не подала.

Об отсутствии претензий на президентский пост также объявили Арсен Аваков, Владимир Гройсман, Олег Тягнибок, Владимир Омелян, Дмитрий Ярош.

Предвыборные рейтинги

Если бы президентские выборы в Украине прошли в следующее воскресенье, лидером голосования стал бы шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опросов проведенных группой "Рейтинг" (16-24 января 2019 года), а также тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова) (16-29 января 2019 года).

Так, по данным группы "Рейтинг" за Зеленского готовы проголосовать 19% опрошенных, на втором месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,2%), на третьем действующий президент Петр Порошенко (15,1%).

Вместе с тем, по результатам опроса КМИС, Socis и Центра Разумкова, Зеленского готовы поддержать 23% опрошенных, действующий президент Петр Порошенко на втором месте - 16,4%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - на третьем месте - 15,7% голосов опрошенных.

Прогноз на выборы президента Украины также был составлен для случая, если состоится второй тур голосования. Так, соцопрос января 2019 года показал следующие результаты для второго тура голосования президентских выборов:

Юлия Тимошенко (27%) - Петр Порошенко (18%);

Юлия Тимошенко (28%) - Юрий Бойко (18%);

Владимир Зеленский (29%) - Юлия Тимошенко (24%);

Владимир Зеленский (34%) - Петр Порошенко (20%);

Владимир Зеленский (33%) - Юрий Бойко (17%);

Петр Порошенко (23%) - Юрий Бойко (21%).

Правила голосования в Украине

В соответствии с законодательством, избрание президента проводится путем тайного волеизъявлением граждан Украины, достигших совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня и дальнейшего голосования избиратель должен предоставить члену комиссии паспорт или другой документ, удостоверяющий украинское гражданство.

Выборы проводятся на избирательных участках по месту жительства. Они будут организованы в каждом городе и населенном пункте страны. Граждане Украины, находящиеся за границей, также имеют право участвовать в голосовании на специальных участках при дипломатических учреждениях.

В предвыборный период органами Государственного реестра составляются списки избирателей, где указываются данные граждан Украины от 18 лет, обладающих правом голоса. Избиратели могут проверить правильность внесенных данных, придя в участковую избирательную комиссию по месту прописки.

Время работы а также адрес избирательных участков указывается в приглашениях. Их вручают каждому избирателю в срок не позже, чем за 5 суток до проведения голосования.